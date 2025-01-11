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Дмитрий Хомуха объяснил, почему ЦСКА не стоит отпускать Агапова из команды

Дмитрий Хомуха объяснил, почему ЦСКА не стоит отпускать Агапова из команды
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хомуха объяснил, почему ЦСКА не стоит отпускать защитника команды Илью Агапова.

«Для Агапова «Пари НН» — хороший вариант для продолжения карьеры. Но ЦСКА нужен такой футболист для глубины состава и конкуренции на длинной дистанции. На текущий момент Агапов проигрывает конкуренцию своим оппонентам. Однако сейчас идёт много разговоров о Роше, который может покинуть ЦСКА, а также будет изменена схема игры — армейцы будут играть с двумя центральными защитниками. Чтобы продублировать позиции, Агапов просто необходим команде», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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