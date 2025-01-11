Дмитрий Хомуха объяснил, почему ЦСКА не стоит отпускать Агапова из команды

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хомуха объяснил, почему ЦСКА не стоит отпускать защитника команды Илью Агапова.

«Для Агапова «Пари НН» — хороший вариант для продолжения карьеры. Но ЦСКА нужен такой футболист для глубины состава и конкуренции на длинной дистанции. На текущий момент Агапов проигрывает конкуренцию своим оппонентам. Однако сейчас идёт много разговоров о Роше, который может покинуть ЦСКА, а также будет изменена схема игры — армейцы будут играть с двумя центральными защитниками. Чтобы продублировать позиции, Агапов просто необходим команде», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.