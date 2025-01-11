Коло Муани согласен на аренду в «Ювентус», клуб хочет покрыть часть его оклада — Ди Натале

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани готов к переходу в «Ювентус» на правах аренды, однако на текущий момент клубы обсуждают структуру этой сделки. Об этом сообщает журналист Мирко Ди Натале в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, туринский клуб не хочет в полном объёме покрывать заработную плату французского футболиста. Переговоры между «Ювентусом» и «ПСЖ» продолжаются.

Коло Муани сыграл 14 матчей во всех соревнованиях в нынешнем сезоне, где забил два гола и сделал одну результативную передачу. Трудовое соглашение нападающего с «ПСЖ» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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