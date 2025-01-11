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Хомуха: хорошо, что у ЦСКА строится новая база, «Ватутинки» морально и физически устарели

Хомуха: хорошо, что у ЦСКА строится новая база, «Ватутинки» морально и физически устарели
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хомуха отреагировал на новость о начале реализации проекта по строительству новой клубной базы ЦСКА.

«Несомненно, хорошо, что у ЦСКА строится новая спортивная база. До «Ватутинок» ехать очень далеко, тем более эта база находится на балансе большого ЦСКА и клубу не принадлежит. Самое главное на новой базе — условия для тренировок и восстановления команды, ведь база в «Ватутинках» морально и физически устарела», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее ЦСКА на официальном сайте объявил о строительстве новой клубной базы. Объект будет располагаться рядом с озером Круглое в Московской области. Отмечается, что строительные работы продлятся до конца 2028 года. До их завершения армейцы продолжат тренироваться на базе в Ватутинках.

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