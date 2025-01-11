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ЦСКА объявил о подписании контракта с Ананьевым, являющимся воспитанником «Зенита»

ЦСКА объявил о подписании контракта с Ананьевым, являющимся воспитанником «Зенита»
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Московский ЦСКА в своём телеграм-канале объявил о подписании контракта с 18-летним полузащитником Иваном Ананьевым, рассчитанного на три с половиной года.

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

Ананьев является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». Футболист признавался лучшим полузащитником Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). В минувшем году Ананьев провёл 15 матчей в Молодёжной футбольной лиге (МФЛ), где забил три гола и сделал две результативные передачи.

После успешного выступления на одном из турниров в Бразилии среди команд U18 Ананьев проходил стажировку в «Сан-Паулу U20». 18-летний игрок будет выступать за красно-синих под 47-м номером.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 31 очко и занимает шестое место.

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