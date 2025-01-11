Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны три причины, почему «Барселона» хочет подписать Рашфорда

«Барселона» готова побороться с другими европейскими клубами с целью арендовать крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда по нескольким причинам. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, во-первых, главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик высоко оценивает умение Рашфорда играть «один в один», чего не хватает каталонцам на левом фланге атаки.

Во-вторых, в «Барселоне» ожидают, что действующий вингер команды Ансу Фати уйдёт в аренду нынешней зимой, в связи с чем Рашфорд станет необходимым усилением для состава.

В-третьих, в каталонском клубе высоко оценивают универсальность английского футболиста, способного сыграть в качестве центрального нападающего, что позволит предоставлять дополнительный отдых 36-летнему Роберту Левандовскому.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: