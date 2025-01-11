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Сын Робина ван Перси подписал трёхлетний контракт с «Фейеноордом»

Сын Робина ван Перси подписал трёхлетний контракт с «Фейеноордом»
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«Фейеноорд» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с 18-летним форвардом Шакилом ван Перси, выступающим за молодёжный состав клуба. Контракт рассчитан до лета 2028 года.

«Я испытываю гордость от того, что смогу носить футболку «Фейеноорда» и в предстоящих сезонах. Я чувствую большое доверие со стороны клуба и каждый день усердно работаю, чтобы достичь своих целей», — приводит слова ван Перси пресс-служба клуба.

Шакил — сын бывшего нападающего сборной Нидерландов Робина ван Перси, который начал свою карьеру в «Фейеноорде», а затем в 2004 году перешёл в «Арсенал», где провёл восемь лет. Он вернулся в свой родной клуб в январе 2018 года и провёл полтора сезона, прежде чем завершить карьеру.

Пойдя по стопам отца, Шакил присоединился к академии «Фейеноорда» в 2017 году, проведя перед этим два сезона в молодёжной команде «Манчестер Сити».

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