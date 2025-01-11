Директор саудовской лиги: у наших клубов есть всё необходимое, чтобы купить Винисиуса

Генеральный директор лиги Саудовской Аравии Омар Мугарбель прокомментировал информацию СМИ, что клубы из этого чемпионата намерены приобрести 24-летнего крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«[В чемпионате Саудовской Аравии] есть клубы разных уровней, обладающие разной степенью зрелости. Так происходит во всех лигах мира. Есть команды, способные привлекать таких футболистов, а есть те, которым ещё предстоит развиться до этого уровня. Если оценивать сегодняшний день, то у наших клубов есть всё необходимое для привлечения и развития такого таланта [как Винисиус], поэтому давайте подождём и посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Мугарбеля AS.

Ранее в СМИ появлялась информация, что саудовские клубы предпримут попытку приобрести Винисиуса грядущим летом.

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