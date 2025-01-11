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Александр Тарханов: в Ватутинках всё уже старое, а ЦСКА нужны современные условия

Александр Тарханов: в Ватутинках всё уже старое, а ЦСКА нужны современные условия
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Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на новость о начале реализации проекта по строительству новой клубной базы красно-синих.

«Спортивная база в Ватутинках устарела. Там, кроме основной команды, ещё располагается академия ЦСКА, а также спортсмены из других видов спорта. Но таких баз мало. Сейчас в основном все располагаются в городе. Однако в Ватутинках всё уже старое. ЦСКА нужны современные условия: футбольные поля, жилые корпуса, бассейны, сауны и тренажёры. Этого всего в Ватутинках нет», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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