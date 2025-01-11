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«Это происходило трижды». Флик — об исключении Пеньи из состава за опоздание

«Это происходило трижды». Флик — об исключении Пеньи из состава за опоздание
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об опоздании вратаря Иньяки Пеньи на тренировку в преддверии полуфинального матча Суперкубка Испании с «Атлетиком» Бильбао (0:2), из-за которого он был отстранён от участия в этой игре.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2025, среда. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Гави – 17'     0:2 Ямаль – 52'    

– Кто будет играть в воротах в финале Суперкубка Испании с «Реалом»?
– Я никогда не говорю о стартовом составе заранее. Щенсны провёл хороший матч [с «Атлетиком»], а Иньяки провёл отличную первую часть сезона.

Возможно, в Испании другой менталитет, но я должен высказаться, поскольку внешний шум очень велик. Футболисты профессионалы, и они должны прибывать вовремя. Это происходит в третий раз, поэтому у меня не было другого выбора. Можно приехать пораньше, это не проблема, — приводит слова Флика AS.

Завтра, 12 января, в финале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет с «Реалом». Матч начнётся в 22:00 мск.

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