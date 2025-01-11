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Хомуха: в ЦСКА неплохо проявляют себя молодые игроки, способные заменить Зделара

Хомуха: в ЦСКА неплохо проявляют себя молодые игроки, способные заменить Зделара
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хомуха высказался о возможном уходе полузащитника ЦСКА Саши Зделара. Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес шотландский «Рейнджерс».

«Если деньги, которые предлагают за Зделара, устроят ЦСКА, армейцам будет выгодно продать футболиста. В ЦСКА сейчас неплохо проявляют себя молодые игроки, которые на текущий момент способны заменить его», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Зделар выступает за ЦСКА с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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