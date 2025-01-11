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ЦСКА объявил соперников для первого сбора в Абу-Даби

ЦСКА объявил соперников для первого сбора в Абу-Даби
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ЦСКА в своём телеграм-канале проинформировал, что на первом сборе в Абу-Даби команда сыграет с узбекистанским клубом ОКМК (19 января) и казахстанским «Ордабасы» (23 января).

В минувшем сезоне клуб из Узбекистана стал серебряным призёром Суперлиги. В свою очередь, команда из Шымкента заняла четвёртое место по итогам сезона чемпионата Казахстана.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 31 очко и на текущий момент занимают шестое место. В 1-м туре после возобновления РПЛ ЦСКА встретится с «Зенитом». Игра состоится 1 марта и пройдёт на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург).

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