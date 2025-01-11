Юрий Сёмин: люди ждут возобновления РПЛ, и я не исключение

Российский тренер Юрий Сёмин заявил, что находится в ожидании возобновления сезона Российской-Премьер Лиги. Он отметил, что особенно интересно, в каких кондициях будут находиться команды к началу второй части сезона.

«Когда идёт чемпионат России, это, вне сомнения, большое событие. Люди интересуются результатами, ждут матчей. Я не исключение, так что жду каждый тур РПЛ. И сейчас я нахожусь в ожидании РПЛ. Интересно, как подготовятся команды, в каких кондициях они будут. Так что я, как и все, жду возвращения РПЛ», – приводит слова Сёмина Metaratings.

После завершения первой части сезона РПЛ первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков. «Динамо» с 35 очками находится на четвёртой строчке, «Локомотив» (35) – на пятой, ЦСКА (31) — на шестой, «Ростов» (26) — на седьмой.