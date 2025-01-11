Тренер сборной России U16 Первушин охарактеризовал новичка ЦСКА Ивана Ананьева

Тренер сборной России U16 Денис Первушин поделился мнением о новоиспечённом полузащитнике ЦСКА Иване Ананьеве, подписавшем контракт с красно-синими сегодня, 11 января.

«Иван Ананьев — квалифицированный футболист, хорошо подготовлен технически, прекрасно понимает игру. Не знаю, насколько правильное решение перейти в ЦСКА. Только время покажет.

Его будущее во взрослом футболе сложно оценивать, потому что всё что угодно может произойти. Момент перехода из юношеского и молодёжного футбола во взрослый — достаточно сложная вещь. Может всё сложиться удачно, а может и наоборот. Например, если будет шанс, но он им не воспользуется. Тогда и не получится ничего.

То же самое и с его временем в Бразилии. Непонятно, закрепился ли бы он там. Надо посмотреть, как он будет выглядеть в ЦСКА, тогда можно уже оценивать. Пока он тёмная лошадка. Если сравнивать его со своими сверстниками, он обученный и квалифицированный игрок. Но как он будет выглядеть во взрослом футболе — пока неизвестно», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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