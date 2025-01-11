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Генеральный директор саудовской лиги: это неправда, что звёзды едут к нам ради денег

Генеральный директор саудовской лиги: это неправда, что звёзды едут к нам ради денег
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Генеральный директор лиги Саудовской Аравии Омар Мугарбель не согласен с мнением, что именитые футболисты активно приезжают в местный чемпионат из-за высоких зарплат.

– В Европе распространено мнение, что футболисты приезжают в Саудовскую Аравию только ради денег.
– Об этом можно без проблем спросить у игроков, но могу заверить, что это не так, ведь легко увидеть, какое влияние подписанные именитые футболисты оказывают на поле. Видно, как растёт конкурентоспособность. Мы замечаем, как игроки интегрируются в сообщество. Всё это имеет огромное значение для развития [чемпионата Саудовской Аравии] и касается не только финансовой части.

– Вам ответят, что за деньги можно получить всё.
– Нет. Невозможно достигнуть устойчивости за счёт денег. Нужны план, миссия и страсть, а также порядок, чтобы была возможность расти, — приводит слова Мугарбеля AS.

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