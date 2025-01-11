Анри может сменить Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии — источник

Бывший футболист «Арсенала» Тьерри Анри может сменить Доменико Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии. Об этом сообщает Voetbal Nieuws со ссылкой на журналиста Сашу Тавольери.

По информации источника, Анри находится в хороших отношениях с игроками сборной, в том числе с Кевином Де Брёйне и Ромелу Лукаку. Отмечается, что списке кандидатов на должность тренера сборной также значатся Эрик тен Хаг и Марк ван Боммел. Решение по новому тренеру должно быть принято до конца месяца.

Ранее сообщалось, что «вся раздевалка сборной Бельгии» отвернулась от своего главного тренера. В связи с этим появились слухи, что совет директоров Королевской бельгийской футбольной ассоциации намерен его уволить.

Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под его руководством сборная дошла до 1/8 финала ЧЕ-2024 и заняла третье место в группе Лиги наций. В восьми последних матчах бельгийцы одержали лишь одну победу. Его текущий контракт рассчитан до лета 2026-го. Анри занимал пост ассистента главного тренера бельгийской команды с 2016 по 2018 и с 2021 по 2022 год. Его последним местом работы была сборная Франции U21.