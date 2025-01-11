«10 секунд бокса, идиот?» Беллингем — Маффео, заявившему, что он нокаутировал бы Винисиуса

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем обратился к защитнику «Мальорки» Пабло Маффео во время очного матча команд в полуфинале Суперкубка Испании (3:0) со словами: «10 секунд, а? 10 секунд бокса, не так ли? Ты идиот». Об этом сообщает Marca.

В преддверии этой игры вышло интервью Маффео, в котором он сказал, что нокаутировал бы крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора за 10 секунд.

Во время полуфинальной встречи между командами защитник «Мальорки» несколько раз вступал в перепалку с футболистами «Реала», в том числе с самим Винисиусом. На 13-й минуте встречи Маффео упал на газон после того, как бразильский футболист подтолкнул его в грудь.

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