Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«10 секунд бокса, идиот?» Беллингем — Маффео, заявившему, что он нокаутировал бы Винисиуса

«10 секунд бокса, идиот?» Беллингем — Маффео, заявившему, что он нокаутировал бы Винисиуса
Комментарии

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем обратился к защитнику «Мальорки» Пабло Маффео во время очного матча команд в полуфинале Суперкубка Испании (3:0) со словами: «10 секунд, а? 10 секунд бокса, не так ли? Ты идиот». Об этом сообщает Marca.

В преддверии этой игры вышло интервью Маффео, в котором он сказал, что нокаутировал бы крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора за 10 секунд.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
09 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Беллингем – 63'     2:0 Вальент – 90+3'     3:0 Родриго – 90+5'    

Во время полуфинальной встречи между командами защитник «Мальорки» несколько раз вступал в перепалку с футболистами «Реала», в том числе с самим Винисиусом. На 13-й минуте встречи Маффео упал на газон после того, как бразильский футболист подтолкнул его в грудь.

Материалы по теме
Фото
Маффео упал от прикосновения Винисиуса, ранее игрок говорил, что нокаутировал бы бразильца

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android