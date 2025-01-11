Абаскаль: хотел бы вернуться в Россию. Нигде так хорошо не работал, как в Москве

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил о желании вернуться в Россию.

«Как в Москве, я нигде так хорошо не работал, так комфортно я нигде себя не чувствовал, в том числе с профессиональной точки зрения. Я бы хотел вернуться, возможно, это получится», — приводит слова Абаскаля ТАСС.

Абаскаль был назначен тренером «Спартака» летом 2022 года и занимал эту должность до апреля 2024 года. За время его работы команда из Москвы провела 74 матча во всех соревнованиях, в которых одержала 36 побед, 15 раз завершила встречи вничью и 23 раза потерпела поражения. После «Спартака» испанский специалист работал в «Гранаде», откуда был уволен спустя три месяца после назначения в июле 2024 года.

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