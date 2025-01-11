Конте: Кварацхелия попросил продать его. Я очень разочарован

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте заявил, что крайний нападающий команды Хвича Кварацхелия попросил клуб о трансфере.

«Кварацхелия попросил продать его. Я очень разочарован. Я потратил шесть месяцев, пытаясь доказать ему, что можно сделать что-то важное. Также велась работа клуба по продлению [контракта Кварацхелии]. Спустя шесть месяцев мы вернулись к исходной точке», — приводит слова Конте журналист Клаудио Руссо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» является единственным клубом, который ведёт прямые переговоры с «Наполи» по трансферу Кварацхелии. Сообщалось, что итальянская команда запросила € 80 млн за 23-летнего нападающего.

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