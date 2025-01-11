Трент установил рекорд среди игроков «Ливерпуля» по забитым из-за пределов штрафной голам

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд забил больше всего голов из-за пределов штрафной за мерсисайдцев во всех соревнованиях за всю эпоху английской Премьер-лиги с сезона-1992/1993. По данным статистической платформы Opta Sport, опубликованным в соцсети X (ранее Twitter), общий процент результативности защитника составил 76% (16 голов из 21).

В текущем сезоне на счету 26-летнего футболиста 25 матчей за «красных» во всех турнирах, один забитый гол и пять результативных передач. Срок контракта Трента с клубом заканчивается летом 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что «Ливерпуль» отклонил предложение «Реала» о трансфере защитника в январе за € 15 млн.