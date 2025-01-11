Главный врач ЦСКА Безуглов рассказал, как прошёл медосмотр команды

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов высказался по поводу медицинского осмотра красно-синих.

«Медосмотр был запланирован заранее, как и у всех команд РПЛ. В отпуске мы с ребятами всегда находимся на связи, поэтому никаких неожиданностей мы не ожидали. Они уже около двух недель занимаются индивидуально. Сегодня приехала часть ребят, которые находятся в России. Часть ребят пройдут медосмотр завтра. Пока всё идёт по плану. Иностранцы и россияне, которые сейчас находятся за границей, пройдут уже после сборов. Так мы делали в прошлом и позапрошлом году», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.