Главный врач ЦСКА заявил, что все игроки готовы к первым сборам

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о готовности игроков армейского клуба к первым зимним сборам.

«К счастью, перед первым сбором лазарет пуст. Концовка года в этом отношении была хорошая, травмированных ребят нет. Никто не пропустит первые сборы», — передаёт слова Эдуарда Безуглова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко.

31 января подопечные Марко Николича сыграют с «Ростовом», который возглавляет Валерий Карпин. Начало товарищеского матча — в 19:30 мск.