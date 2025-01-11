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Сенников: Хвича уже достиг определённого уровня в «Наполи», теперь нужно зарабатывать

Сенников: Хвича уже достиг определённого уровня в «Наполи», теперь нужно зарабатывать
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Бывший футболист Дмитрий Сенников поделился мнением о потенциальном уходе крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи» во французский «ПСЖ».

«Чемпионат Италии сильнее французского, но Хвича уже достиг определённого уровня в «Наполи», теперь нужно как-то зарабатывать. Наверняка в «ПСЖ» он будет получать больше, а также «Наполи» хочет заработать на нём.

Кварацхелии нужно прогрессировать, но, как показала практика, «ПСЖ» — сомнительный клуб для многих звёздных футболистов. Неймар, Мбаппе, Месси и многие другие переходили туда и не прогрессировали. Однако уровень чемпионата Франции не такой низкий. Понятно, что Хвича прижился в «Наполи» и его очень сильно любят болельщики. Но заиграет ли он в новом клубе?» — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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