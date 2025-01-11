«Торино» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча 20-го тура Серии А начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 11 января, состоится матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся туринские «Торино» и «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Олимпико Гранде Торино». Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри (Фаэнца, Италия). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 19 сыгранных матчей «Торино» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко. «Ювентус» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», у которого 44 очка.