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«Торино» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча 20-го тура Серии А начнётся в 20:00 мск

«Торино» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча 20-го тура Серии А начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 11 января, состоится матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся туринские «Торино» и «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Олимпико Гранде Торино». Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри (Фаэнца, Италия). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 20-й тур
11 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Торино
Турин
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 19 сыгранных матчей «Торино» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко. «Ювентус» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», у которого 44 очка.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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