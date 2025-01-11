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«Ливерпуль» разгромил «Аккрингтон» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

«Ливерпуль» разгромил «Аккрингтон» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
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Закончился матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встречались «Ливерпуль» и «Аккрингтон Стэнли». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2025, суббота. 15:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 0
Аккрингтон Стэнли
Аккрингтон
1:0 Жота – 29'     2:0 Александер-Арнольд – 45'     3:0 Даннс – 76'     4:0 Кьеза – 90'    

Счёт в матче был открыт на 29-й минуте, отличился полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота. На 45-й минуте Трент Александер-Арнольд удвоил преимущество своей команды. На 76-й минуте Джейден Даннс довёл счёт до разгромного. На 90-й минуте нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза забил четвёртый мяч своей команды.

Ранее в 1/16 финала турнира прошли «Кардифф Сити», «Эвертон», «Фулхэм», «Уиком Уондерерс» и «Астон Вилла».

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

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