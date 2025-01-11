«Ливерпуль» разгромил «Аккрингтон» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

Закончился матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встречались «Ливерпуль» и «Аккрингтон Стэнли». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Счёт в матче был открыт на 29-й минуте, отличился полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота. На 45-й минуте Трент Александер-Арнольд удвоил преимущество своей команды. На 76-й минуте Джейден Даннс довёл счёт до разгромного. На 90-й минуте нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза забил четвёртый мяч своей команды.
Ранее в 1/16 финала турнира прошли «Кардифф Сити», «Эвертон», «Фулхэм», «Уиком Уондерерс» и «Астон Вилла».
Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1.
- 11 января 2025
-
17:32
-
17:27
-
17:26
-
17:24
-
17:21
-
17:18
-
17:18
-
17:15
-
17:11
-
17:06
-
17:00
-
16:54
-
16:46
-
16:38
-
16:36
-
16:30
-
16:24
-
16:11
-
16:08
-
16:00
-
15:50
-
15:47
-
15:45
-
15:33
-
15:24
-
15:20
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:29
-
14:19
-
14:15
-
14:11
-
13:51