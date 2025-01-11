Главный врач ЦСКА Безуглов рассказал, есть ли игроки с лишним весом после отпуска

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о физическом состоянии игроков армейского клуба после январских праздников.

«Самый полным по традиции является доктор. Все футболисты подтянутые. Я видел программу, по которой они готовятся, она индивидуальная, но принцип один. Там такие были тренировки, что у меня повышался пульс, когда я их читал. Футболисты подготовились хорошо в межсезонье. У тех, кто приехал, лишнего веса точно нет. У тех, кто отсутствует, — думаю, тоже. Мы 14-го числа в Дубае проведём непростой тест, ребята будут бежать до отказа. К этому дню нужно быть готовым на все 100% с точки зрения самоотдачи», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.