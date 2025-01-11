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Экс-тренер Хусанова: надеемся, что в «Ман Сити» он станет важным звеном ансамбля Гвардиолы

Экс-тренер Хусанова: надеемся, что в «Ман Сити» он станет важным звеном ансамбля Гвардиолы
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Алексей Меркулов, тренер «Энергетика-БГУ» и защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова, прокомментировал трансфер своего бывшего игрока в английский «Манчестер Сити».

«Лично для меня переход Хусанова во Францию вообще не стал удивлением. Было видно, что в перспективе, при правильной работе, это игрок топ-класса. Но, конечно, приглашение в «Ман Сити» превзошло все ожидания. Все работники футбольного клуба «Энергетик» и наши меценаты испытывают большую гордость.

Очень надеемся, что Абдукодыр станет важным звеном ансамбля Гвардиолы. Уверен, что ментально и по игровым качествам Хусанов готов к АПЛ, несмотря на еще достаточно молодой возраст», — сказал Меркулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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