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Созин: больше мира между ЦСКА и «Зенитом» нет. И разорвали его в Питере, взяв Фернандеса

Созин: больше мира между ЦСКА и «Зенитом» нет. И разорвали его в Питере, взяв Фернандеса
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о трансфере полузащитника Ивана Ананьева в московский ЦСКА из санкт-петербургского «Зенита».

«Переход Ананьева в ЦСКА – это не самый топовый трансфер. Но что-то мне подсказывает, что ЦСКА не может успокоиться после перехода Марио Фернандеса в «Зенит». Некие негласные договорённости – не переманивать футболистов друг у друга – были нарушены. Так что потом возник Круговой на не самых приятных этических условиях, когда его ссылали в «Зенит-2». Теперь – Ананьев.

Больше мира в отношениях между «Зенитом» и ЦСКА нет. И разорвали его в Питере, взяв Фернандеса. Самое обидное, что в итоге Марио в «Зените» не заиграл, как легенда для ЦСКА – умер, а отношения между клубами испортились», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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