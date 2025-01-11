Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер Хусанова рассказал, какие клубы интересовались игроком до перехода в «Ланс»

Экс-тренер Хусанова рассказал, какие клубы интересовались игроком до перехода в «Ланс»
Аудио-версия:
Комментарии

Алексей Меркулов, тренер «Энергетика-БГУ» и защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова, высказался по поводу того, какие клубы интересовались его бывшим игроком до перехода защитника во французский клуб.

«Естественно, весь 2023 год до отъезда в «Ланс» отбоя от предложений по Хусанову не было. Достаточно сказать, что все российские топ-клубы хотели видеть Хусанова в своих рядах. Здесь не могу не высказать восхищение окружением игрока, которые все время говорили: цель Кодыра — европейский чемпионат. Терпение игрока и его представителей окупилось сторицей. Поступили предложения, насколько мне известно, от «Севильи», «Ньюкасла» и «Ланса». Последние оказались проворнее и настойчивее», — сказал Меркулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Эксклюзив
Экс-тренер Хусанова: надеемся, что в «Ман Сити» он станет важным звеном ансамбля Гвардиолы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android