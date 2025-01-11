Экс-тренер Хусанова рассказал, какие клубы интересовались игроком до перехода в «Ланс»

Алексей Меркулов, тренер «Энергетика-БГУ» и защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова, высказался по поводу того, какие клубы интересовались его бывшим игроком до перехода защитника во французский клуб.

«Естественно, весь 2023 год до отъезда в «Ланс» отбоя от предложений по Хусанову не было. Достаточно сказать, что все российские топ-клубы хотели видеть Хусанова в своих рядах. Здесь не могу не высказать восхищение окружением игрока, которые все время говорили: цель Кодыра — европейский чемпионат. Терпение игрока и его представителей окупилось сторицей. Поступили предложения, насколько мне известно, от «Севильи», «Ньюкасла» и «Ланса». Последние оказались проворнее и настойчивее», — сказал Меркулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.