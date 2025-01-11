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«Боруссия» М — «Бавария»: онлайн-трансляция матча 16-го тура Бундеслиги начнётся в 20:30

«Боруссия» М — «Бавария»: онлайн-трансляция матча 16-го тура Бундеслиги начнётся в 20:30
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Сегодня, 11 января, состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Боруссия» Мёнхенгладбах и мюнхенская «Бавария». Команды будут играть на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия — Бундеслига . 16-й тур
11 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 15 сыгранных матчей «Боруссия» М располагается на девятой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 24 очка. «Бавария» после аналогичного количества игр возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, заработав 36 очков.

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