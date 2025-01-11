«Боруссия» М — «Бавария»: онлайн-трансляция матча 16-го тура Бундеслиги начнётся в 20:30

Сегодня, 11 января, состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Боруссия» Мёнхенгладбах и мюнхенская «Бавария». Команды будут играть на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 15 сыгранных матчей «Боруссия» М располагается на девятой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 24 очка. «Бавария» после аналогичного количества игр возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, заработав 36 очков.