«Боруссия» М — «Бавария»: онлайн-трансляция матча 16-го тура Бундеслиги начнётся в 20:30
Поделиться
Сегодня, 11 января, состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Боруссия» Мёнхенгладбах и мюнхенская «Бавария». Команды будут играть на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Германия — Бундеслига . 16-й тур
11 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 15 сыгранных матчей «Боруссия» М располагается на девятой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 24 очка. «Бавария» после аналогичного количества игр возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, заработав 36 очков.
Комментарии
- 11 января 2025
-
18:57
-
18:49
-
18:37
-
18:14
-
18:11
-
18:00
-
17:45
-
17:40
-
17:32
-
17:27
-
17:26
-
17:24
-
17:21
-
17:18
-
17:18
-
17:15
-
17:11
-
17:06
-
17:00
-
16:54
-
16:46
-
16:38
-
16:36
-
16:30
-
16:24
-
16:11
-
16:08
-
16:00
-
15:50
-
15:47
-
15:45
-
15:33
-
15:24
-
15:20
-
15:05