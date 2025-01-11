Камоцци: Николсон — посредственный игрок, не удивлён, что «Спартак» хочет его продать

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном уходе нападающего красно-белых Шамара Николсона из клуба.

«Николсон – посредственный игрок, я не удивлён, что «Спартак» хочет его продать. Извините, но это был неудачный трансфер», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Шамар Николсон провёл за московский «Спартак» во всех турнирах 14 матчей, в которых сумел отметиться четырьмя забитыми голами.

Нападающий перешёл в «Спартак» зимой 2022-го из бельгийского «Шарлеруа». По версии Transfermarkt, сумма трансфера составила € 8 млн.