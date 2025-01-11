Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Камоцци: Николсон — посредственный игрок, не удивлён, что «Спартак» хочет его продать

Камоцци: Николсон — посредственный игрок, не удивлён, что «Спартак» хочет его продать
Комментарии

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном уходе нападающего красно-белых Шамара Николсона из клуба.

«Николсон – посредственный игрок, я не удивлён, что «Спартак» хочет его продать. Извините, но это был неудачный трансфер», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Шамар Николсон провёл за московский «Спартак» во всех турнирах 14 матчей, в которых сумел отметиться четырьмя забитыми голами.

Нападающий перешёл в «Спартак» зимой 2022-го из бельгийского «Шарлеруа». По версии Transfermarkt, сумма трансфера составила € 8 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
Клубы из Мексики хотят купить Николсона, но не могут договориться с форвардом по зарплате
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android