«Манчестер Сити» — «Солфорд Сити»: онлайн-трансляция Кубка Англии начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 11 января, состоится матч третьего раунда Кубка Англии сезона-2024/2025, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Солфорд Сити». Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Джошуа Смитом (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1. За «Манчестер Юнайтед» забили Алехандро Гарначо и Кобби Майну, а в составе «Манчестер Сити» отличился Жереми Доку.