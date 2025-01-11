«Манчестер Сити» — «Солфорд Сити»: онлайн-трансляция Кубка Англии начнётся в 20:45 мск
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Сегодня, 11 января, состоится матч третьего раунда Кубка Англии сезона-2024/2025, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Солфорд Сити». Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Джошуа Смитом (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2025, суббота. 20:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Солфорд Сити
Солфорд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1. За «Манчестер Юнайтед» забили Алехандро Гарначо и Кобби Майну, а в составе «Манчестер Сити» отличился Жереми Доку.
Комментарии
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