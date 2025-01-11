Экс-тренер Хусанова: в Беларуси Абдукодир был похож на неогранённый бриллиант

Главный тренер «Энергетика-БГУ» из Беларуси Алексей Меркулов высказался о своём бывшем подопечном Абдукодире Хусанове. На данный момент узбекистанский защитник Хусанов выступает за французский «Ланс» и близок к переходу в английский «Манчестер Сити».

«Абдукодир появился в «Энергетике» в начале 2022 года. Дело в том, что футбольный клуб «Энергетик» — детище Анатолия Ивановича Юревича. Он создал для клуба программу и уникальную философию. Опираясь на эту систему, непосредственно с основной командой работает тренерский штаб примерно из семи человек. Поэтому Хусанова нашёл Анатолий Иванович благодаря своим связям, которые у него обширны на всём постсоветском пространстве.

В «Энергетик» Абдукодир приехал, играя до этого в Узбекистане опорного полузащитника. Увидев этого 17-летнего парня, сразу поменяли ему позицию на центрального защитника. «Энергетик» в 2022 году произвёл фурор в Беларуси, заняв второе место в чемпионате страны, в чём была немалая заслуга Хусанова.

Абдукодир в то время был похож на неогранённый бриллиант. Было видно, что парень талантлив, но ему была необходима база, прежде всего с точки зрения физических качеств и тактического образования. Над этим, собственно, и работали всем штабом. Здесь нужно сказать, что в «Энергетике» очень хорошая научная составляющая, позволяющая получать объективные данные об игроках.

Хусанов — игрок, про которого тренеры говорят: «Побольше бы таких…». Интеллигентный воспитанный парень, с которым приятно общаться. Очень высокий интеллект и способность к обучению. На поле Абдукодир очень быстр, великолепен в единоборствах, обладает хорошим ударом, не по годам хладнокровен и психологически устойчив», — сказал Меркулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.