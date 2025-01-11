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«Динамо» Мх объявило о подписании контракта с 20-летним Кириллом Помешкиным

«Динамо» Мх объявило о подписании контракта с 20-летним Кириллом Помешкиным
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Махачкалинское «Динамо» в социальных сетях объявило о подписании контракта с 20-летним нападающим Кириллом Помешкиным. Футболист перешёл в статусе свободного агента. Его предыдущим клубом был «Космос» из Долгопрудного, выступающий в Леон-Второй лиге.

«Очень рад, что перешёл в махачкалинское «Динамо». Уверен, это позволит мне стать сильнее как футболисту, выйти на новый уровень игры. Очень хочу помочь клубу в решении его ближайших и долгосрочных задач», – сказал Помешкин.

В минувшем сезоне Кирилл Помешкин стал лучшим бомбардиром клуба, забив 12 мячей за 27 матчей. Всего за три сезона нападающий провёл за «Космос» более 50 встреч, в которых сумел забить 17 голов.

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