«Динамо» Мх объявило о подписании контракта с 20-летним Кириллом Помешкиным

Махачкалинское «Динамо» в социальных сетях объявило о подписании контракта с 20-летним нападающим Кириллом Помешкиным. Футболист перешёл в статусе свободного агента. Его предыдущим клубом был «Космос» из Долгопрудного, выступающий в Леон-Второй лиге.

«Очень рад, что перешёл в махачкалинское «Динамо». Уверен, это позволит мне стать сильнее как футболисту, выйти на новый уровень игры. Очень хочу помочь клубу в решении его ближайших и долгосрочных задач», – сказал Помешкин.

В минувшем сезоне Кирилл Помешкин стал лучшим бомбардиром клуба, забив 12 мячей за 27 матчей. Всего за три сезона нападающий провёл за «Космос» более 50 встреч, в которых сумел забить 17 голов.