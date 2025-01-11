Кварацхелия согласовал пятилетний контракт с «ПСЖ», зарплата вырастет в пять раз — Романо

Форвард итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия согласовал все условия личного контракта с французским «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, 23-летний полузащитник подпишет пятилетнее соглашение с «ПСЖ». Его заработная плата увеличится в пять раз по сравнению с той, которую он получает в итальянском клубе. Сообщается, что на следующей неделе представители французской команды встретятся с руководством «Наполи», чтобы обсудить все детали возможного трансфера.

В нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.