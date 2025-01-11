Сёмин: очень удивил трансфер Хусанова в «Манчестер Сити» из «Ланса»

Российский тренер Юрий Сёмин поделился мнением о возможном переходе защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова в английский «Манчестер Сити».

«Меня очень удивил трансфер Хусанова в «Манчестер Сити» из «Ланса». А в РПЛ его ведь никто не увидел. Хотя он играл в Узбекистане, играл в Беларуси. И ни один спортивный директор не заметил, что совсем рядом с нами есть такой талант. И он уехал в «Сити» за € 50 млн! А «Ланс» купил его за € 100 тыс. Представляете, сколько французы заработали. А где были наши клубы в этот момент? Это говорит о не очень сильной компетенции в этих вопросах», – приводит слова Сёмина Metaratings.

Ранее стало известно, что английский клуб сделал предложение французскому в размере € 50 млн, включая бонусы. Сам Хусанов «с нетерпением» ждёт перехода в «Манчестер Сити». Соглашение будет действовать до лета 2030 года.