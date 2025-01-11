«Аталанта» и «Удинезе» поделили очки в матче 20-го тура Серии А

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Удинезе» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Блюэнерджи» в Удине. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим, Италия). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После 20 сыгранных матчей «Удинезе» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков. «Аталанта» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», у которого 44 очка.