«Аталанта» и «Удинезе» поделили очки в матче 20-го тура Серии А
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Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Удинезе» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Блюэнерджи» в Удине. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим, Италия). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.
Италия — Серия А . 20-й тур
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
0 : 0
Аталанта
Бергамо
По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.
После 20 сыгранных матчей «Удинезе» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков. «Аталанта» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», у которого 44 очка.
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