Экс-вратарь «Спартака» Дасаев высказался о возможном уходе Селихова

Экс-голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на информацию, что нынешний вратарь красно-белых Александр Селихов может покинуть команду в текущее зимнее трансферное окно. Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года, перейдя из пермского «Амкара».

«Не знаю, почему у Селихова не удалось закрепиться в стартовом составе. Чтобы ответить на этот вопрос, надо быть внутри команды. Мне трудно сказать, как он тренируется и по какой причине так происходит, но он классный вратарь. Он мне нравился ещё со времён «Амкара». Может, сейчас он снизил к себе требования», — приводит слова Дасаева Metaratings.

В нынешнем сезоне Селихов провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых три раза отыграл на «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.