Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Мармуша принёс «Айнтрахту» победу в матче 16-го тура Бундеслиги с «Санкт-Паули»

Гол Мармуша принёс «Айнтрахту» победу в матче 16-го тура Бундеслиги с «Санкт-Паули»
Комментарии

Закончился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались гамбургский «Санкт-Паули» и франкфуртский «Айнтрахт». Команды играли на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом (Ганновер, Германия). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Айнтрахта».

Германия — Бундеслига . 16-й тур
11 января 2025, суббота. 17:30 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Окончен
0 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Мармуш – 32'    

Единственный гол в матче был забит на 32-й минуте, отличился нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш.

«Санкт-Паули» набрал 14 очков в 16 встречах и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Айнтрахт» занимает третье место, набрав 30 очков за аналогичное количество матчей.

Материалы по теме
Нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш близок к переходу в «Манчестер Сити» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android