Гол Мармуша принёс «Айнтрахту» победу в матче 16-го тура Бундеслиги с «Санкт-Паули»
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Закончился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались гамбургский «Санкт-Паули» и франкфуртский «Айнтрахт». Команды играли на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом (Ганновер, Германия). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Айнтрахта».
Германия — Бундеслига . 16-й тур
11 января 2025, суббота. 17:30 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Окончен
0 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Мармуш – 32'
Единственный гол в матче был забит на 32-й минуте, отличился нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш.
«Санкт-Паули» набрал 14 очков в 16 встречах и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Айнтрахт» занимает третье место, набрав 30 очков за аналогичное количество матчей.
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