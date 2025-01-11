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Стало известно, почему «Зенит» отказался от воспитанника Ананьева

Стало известно, почему «Зенит» отказался от воспитанника Ананьева
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Руководство санкт-петербургского «Зенита», несмотря на достижения своего воспитанника Ивана Ананьева, не видело в нём больших перспектив и рассматривало его проект исключительно как имиджевый. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Сегодня, 11 января, московский ЦСКА объявил о трансфере Ананьева из «Зенита».

«Клуб хотел перепродать игрока за рубеж, а не заигрывать за основу», – добавил собеседник «Чемпионата».

В сезоне-2024 Ананьев сыграл за молодёжную команду «Зенита» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. Новое трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года.

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