«Вольфсбург» одержал минимальную победу в матче 16-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом»
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Завершился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хоффенхайм» и «Вольфсбург». Команды играли на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом (Таллихтенберг, Германия). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Вольфсбурга».
Германия — Бундеслига . 16-й тур
11 января 2025, суббота. 17:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
0 : 1
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Амура – 29'
Единственный гол во встрече был забит на 29-й минуте, отличился нападающий «Вольфсбурга» Мохамед Амура.
«Хоффенхайм» набрал 14 очков в 16 матчах и расположился на 15-й строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Вольфсбург» занимает девятое место, набрав 24 очка за аналогичное количество встреч.
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