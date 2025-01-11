«Вольфсбург» одержал минимальную победу в матче 16-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом»

Завершился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хоффенхайм» и «Вольфсбург». Команды играли на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом (Таллихтенберг, Германия). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Вольфсбурга».

Единственный гол во встрече был забит на 29-й минуте, отличился нападающий «Вольфсбурга» Мохамед Амура.

«Хоффенхайм» набрал 14 очков в 16 матчах и расположился на 15-й строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Вольфсбург» занимает девятое место, набрав 24 очка за аналогичное количество встреч.