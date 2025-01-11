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Евгений Ловчев: из вратарей РПЛ «Спартак» усилил бы Акинфеев, других сильных просто нет

Евгений Ловчев: из вратарей РПЛ «Спартак» усилил бы Акинфеев, других сильных просто нет
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Экс-защитник «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что красно-белым стоит отпустить голкипера Александра Селихова, а также высказал мнение, что московский клуб мог бы усилить вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

— Появилась информация, что «Спартак» может расторгнуть контракт с Селиховым уже зимой. Как вы считаете, его нужно отпустить уже сейчас?
— Наверное, да. Это опять к вопросу о том, что «Спартаку» нужен очень сильный вратарь. Вот они подписали однажды [Илью] Свинова, сейчас он в «Балтике», был [Сергей] Песьяков, который после ушёл в «Ростов», а сейчас играет в «Крыльях». «Спартак» пока подписывает средних вратарей, им нужен не опытный, а хотя бы хороший вратарь.

— А кто из вратарей РПЛ усилил бы «Спартак»?
— Это Игорь Акинфеев, других сильных вратарей просто нет. Да, в «Химках» и подобных клубах у вратарей много работы, они выручают, а после уходят в топ-клубы и проваливаются. После Акинфеева я бы назвал Сафонова, но он уехал играть в «ПСЖ», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Александр Селихов провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых три раза отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

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