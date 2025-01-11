«Челси» забил пять безответных мячей «Моркаму» в матче 1/32 финала Кубка Англии
Поделиться
Завершился матч 1/32 финала Кубка Англии сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Челси» и «Моркам». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Китченом (Англия). «Челси» разгромил «Моркам» со счётом 5:0.
Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
5 : 0
Моркам
Моркам
1:0 Адарабиойо – 40' 2:0 Нкунку – 50' 3:0 Адарабиойо – 70' 4:0 Феликс – 75' 5:0 Феликс – 77'
За «Челси» отличились Тосин Адарабиойо (дубль), Кристофер Нкунку и Жоау Феликс (дубль).
Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1. За «Манчестер Юнайтед» забили Алехандро Гарначо и Кобби Майну, а в составе «Манчестер Сити» отличился Жереми Доку.
Комментарии
- 11 января 2025
-
20:36
-
20:35
-
20:17
-
20:10
-
20:10
-
20:00
-
19:53
-
19:50
-
19:31
-
19:28
-
19:27
-
19:25
-
18:57
-
18:49
-
18:37
-
18:14
-
18:11
-
18:00
-
17:45
-
17:40
-
17:32
-
17:27
-
17:26
-
17:24
-
17:21
-
17:18
-
17:18
-
17:15
-
17:11
-
17:06
-
17:00
-
16:54
-
16:46
-
16:38
-
16:36