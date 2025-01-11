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Челси — Моркам, результат матча 1/32 финала Кубка Англии, счёт 5:0, 11 января 2025 года

«Челси» забил пять безответных мячей «Моркаму» в матче 1/32 финала Кубка Англии
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Завершился матч 1/32 финала Кубка Англии сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Челси» и «Моркам». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Китченом (Англия). «Челси» разгромил «Моркам» со счётом 5:0.

Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
5 : 0
Моркам
Моркам
1:0 Адарабиойо – 40'     2:0 Нкунку – 50'     3:0 Адарабиойо – 70'     4:0 Феликс – 75'     5:0 Феликс – 77'    

За «Челси» отличились Тосин Адарабиойо (дубль), Кристофер Нкунку и Жоау Феликс (дубль).

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1. За «Манчестер Юнайтед» забили Алехандро Гарначо и Кобби Майну, а в составе «Манчестер Сити» отличился Жереми Доку.

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