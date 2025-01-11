«Зенит» хотел отдать Ананьева в аренду в бразильский клуб, футболист выбрал переход в ЦСКА

«Зенит» предложил Ивану Ананьеву продлить контракт с клубом и отправить его в «Сан-Паулу» в аренду. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сегодня, 11 января, московский ЦСКА объявил о трансфере Ананьева из «Зенита».

«Планировалось, что Иван продлит контракт и отправится для развития в аренду в Бразилию, но игрок отказался от этого варианта. В качестве альтернативы ему предложили вариант с «Зенитом-2», что тоже не устроило игрока», – добавил собеседник «Чемпионата».

В сезоне-2024 Ананьев сыграл за молодёжную команду «Зенита» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. Новое трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года.