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«Бетис» уступил «Вальядолиду» в матче 19-го тура Ла Лиги

«Бетис» уступил «Вальядолиду» в матче 19-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вальядолид» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» в Вальядолиде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Адрианом Кордеро Вегой (Испания). «Вальядолид» обыграл «Бетис» со счётом 1:0.

Испания — Примера . 19-й тур
11 января 2025, суббота. 18:15 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
1 : 0
Бетис
Севилья
1:0 Перес – 58'    

Единственный гол во встрече на 58-й минуте забил полузащитник «Вальядолида» Кике Перес.

После 19 сыгранных матчей «Вальядолид» располагается на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 15 очков. «Бетис» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 25 очков. На первой строчке располагается мадридский «Реал» (43).

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