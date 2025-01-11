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Илич, которым интересуется «Спартак», отсутствует в заявке «Торино» на матч с «Ювентусом»

Илич, которым интересуется «Спартак», отсутствует в заявке «Торино» на матч с «Ювентусом»
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Сербский полузащитник итальянского «Торино» Иван Илич отсутствует в заявке клуба на матч 20-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом». Встреча состоится сегодня, 11 января. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Ранее «Чемпионат» сообщал, что московский «Спартак» рассматривает возможность подписания футболиста в зимнее трансферное окно.

Италия — Серия А . 20-й тур
11 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Торино
Турин
1-й тайм
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Йылдыз – 8'    

Стартовый состав «Торино»: Милинкович-Савич, Войвода, Коко, Марипан, Соса, Лазаро, Влашич, Риччи, Линетти, Адамс, Карамо.

По информации журналиста Альберто Джулини, 23-летний Иван Илич пропустит встречу из-за небольшого повреждения. Напомним, летом 2024 года Илич отказался от перехода в санкт-петербургский «Зенит».

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