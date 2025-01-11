Перед уходом из «Зенита» Ананьевым, кроме ЦСКА, интересовался ещё один клуб из Москвы

Московское «Динамо» интересовалось полузащитником «Зенита» Иваном Ананьевым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сегодня, 11 января, московский ЦСКА объявил о трансфере Ананьева из «Зенита».

В сезоне-2024 Иван Ананьев сыграл за молодёжную команду «Зенита» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. Новое трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года.

По информации интернет-портала Transfermarkt, переход полузащитника из «Зенита» в ЦСКА обошёлся армейцам в € 15 тыс.

Ранее стало известно, что «Зенит» пытался сохранить Ананьева, предлагая ему новый контракт и возможность уехать в аренду в Бразилию.