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Перед уходом из «Зенита» Ананьевым, кроме ЦСКА, интересовался ещё один клуб из Москвы

Перед уходом из «Зенита» Ананьевым, кроме ЦСКА, интересовался ещё один клуб из Москвы
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Московское «Динамо» интересовалось полузащитником «Зенита» Иваном Ананьевым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сегодня, 11 января, московский ЦСКА объявил о трансфере Ананьева из «Зенита».

В сезоне-2024 Иван Ананьев сыграл за молодёжную команду «Зенита» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. Новое трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года.

По информации интернет-портала Transfermarkt, переход полузащитника из «Зенита» в ЦСКА обошёлся армейцам в € 15 тыс.

Ранее стало известно, что «Зенит» пытался сохранить Ананьева, предлагая ему новый контракт и возможность уехать в аренду в Бразилию.

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