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Защитник «Краснодара» Арутюнян близок к трансферу в «Академию Пушкаша»

Защитник «Краснодара» Арутюнян близок к трансферу в «Академию Пушкаша»
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Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян близок к переходу в венгерскую «Академию Пушкаша». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Стороны согласовывают детали, это будет полноценный трансфер», — добавил источник «Чемпионата».

Георгий Арутюнян является воспитанником академии «Краснодара». За основную команду «быков» он дебютировал в сезоне-2022/2023.

В нынешнем сезоне Арутюнян сыграл за клуб семь матчей в Кубке России и ни одного – в Российской Премьер-Лиге. Футболист не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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