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Сёмин: думаю, Хвича уйдёт из «Наполи». Он может играть в любой команде мира

Сёмин: думаю, Хвича уйдёт из «Наполи». Он может играть в любой команде мира
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Российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал потенциальный уход крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи».

«Желание уйти из клуба — реальная ситуация для футболиста. Когда он становится лучше, уже топовым игроком, и за него могут заплатить большие деньги. Это происходит не только с Хвичей, но и с другими футболистами. Нормальный процесс, где задействована большая группа людей. Думаю, Хвича покинет «Наполи». Ещё один очень важный фактор — это деньги. В «Наполи» он не будет зарабатывать столько, сколько сможет дать ему другой клуб.

Хвича уже достиг такого высокого уровня, что может играть в любой команде мира. Но хотелось бы, чтобы он попал к тренеру, как Спаллетти. Он ему доверился и сделал большой вклад в его скачок. Взял на место Инсинье и доверял. Важно попасть к тренеру, который будет хотеть видеть в команде именно Хвичу», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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