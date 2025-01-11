«Ленивый, жирный, уродливый». Вратарь «Барселоны» Щенсны описал Левандовского

Вратарь каталонской «Барселоны» Войцех Щенсны описал тремя словами нападающего сине-гранатовых Роберта Левандовского.

Футболисты каталонского клуба поучаствовали в викторине для клубного телевидения, где нужно было дать три ответа на вопрос за семь секунд. Роберт попросил Щенсного описать Левандовского тремя словами. Войцех назвал форварда ленивым, жирным и уродливым. После ответа оба футболиста рассмеялись.

После 19 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025, набрав 38 очков.

12 января сине-гранатовые сыграют с мадридским «Реалом» в матче за Суперкубок Испании.