Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ленивый, жирный, уродливый». Вратарь «Барселоны» Щенсны описал Левандовского

«Ленивый, жирный, уродливый». Вратарь «Барселоны» Щенсны описал Левандовского
Комментарии

Вратарь каталонской «Барселоны» Войцех Щенсны описал тремя словами нападающего сине-гранатовых Роберта Левандовского.

Футболисты каталонского клуба поучаствовали в викторине для клубного телевидения, где нужно было дать три ответа на вопрос за семь секунд. Роберт попросил Щенсного описать Левандовского тремя словами. Войцех назвал форварда ленивым, жирным и уродливым. После ответа оба футболиста рассмеялись.

После 19 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025, набрав 38 очков.

12 января сине-гранатовые сыграют с мадридским «Реалом» в матче за Суперкубок Испании.

Материалы по теме
Фото
Анчелотти и Флик провели традиционную фотосессию перед финалом Суперкубка Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android