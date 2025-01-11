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«Брест» одержал победу над «Лионом» в матче 17-го тура Лиги 1

«Брест» одержал победу над «Лионом» в матче 17-го тура Лиги 1
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Завершился матч 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Брест» и «Лион». Команды играли на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье (Франция). «Брест» обыграл «Лион» со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 17-й тур
11 января 2025, суббота. 19:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
2 : 1
Лион
Лион
1:0 Камара – 8'     2:0 Ажорк – 25'     2:1 Верету – 45+2'    

На восьмой минуте полузащитник «Бреста» Махди Камара открыл счёт. На 25-й минуте нападающий Людовик Ажорк увеличил преимущество хозяев. Один мяч гостей на 45+2-й минуте отыграл хавбек Жордан Верету.

После 17 сыгранных встреч «Брест» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Лиги 1, набрав 22 очка. «Лион» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 28 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 40 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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