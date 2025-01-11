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«Брест» одержал победу над «Лионом» в матче 17-го тура Лиги 1

Завершился матч 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Брест» и «Лион». Команды играли на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье (Франция). «Брест» обыграл «Лион» со счётом 2:1.

На восьмой минуте полузащитник «Бреста» Махди Камара открыл счёт. На 25-й минуте нападающий Людовик Ажорк увеличил преимущество хозяев. Один мяч гостей на 45+2-й минуте отыграл хавбек Жордан Верету.

После 17 сыгранных встреч «Брест» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Лиги 1, набрав 22 очка. «Лион» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 28 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 40 очков.